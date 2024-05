Com estátua, 'Tributo a João Carreiro' acontecerá em junho no CLC; veja artistas

O ‘Tributo Comitiva JC’ será realizado no dia 12 de junho deste ano, durante o Brasileirão de Laço Comprido, no CLC, em Campo Grande. Os artistas Sérgio Reis, Jads & Jadson e US Agroboy estão confirmados para a homenagem ao cantor.

O evento, que reunirá os artistas para a gravação de músicas inéditas de autoria de João Carreiro, também marca a abertura para visitação à estátua em homenagem ao sertanejo, que morreu no início de 2024.

De acordo com a diretoria do CLC, o Tributo será um momento especial, pois o artista era "de casa" e nada melhor que prestar uma homenagem com o que ele mais amava, reunindo amigos para cantar as músicas que ele compôs com tanta dedicação.

O Tributo reunirá diferentes gerações de artistas para cantar João Carreiro. “Os artistas convidados irão colocar a voz em músicas inéditas do João Carreiro, que deixou muito material pronto e que estamos terminando de catalogar. A gravação será um novo álbum com o trabalho do João. O tributo será muito especial e uma homenagem mais que merecida”, pontuou Diego Dinis, da UP Artistas.

O evento conta com o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, e será realizado juntamente com o Brasileirão de Laço Comprido 2024, que acontece de 8 a 16 de junho.

Outros artistas

Devem se apresentar também Davilson (primeiro Capataz), Bruno e Brutal, João Lucas e Walter Filho, Brenno Reis e Marco Viola, Chico Teixeira, João Nelore e Texano, Lucas Reis e Thacio, Fred e Fabrício, Luiz Goiano e Girsel da Viola.

Estátua

A estátua de João Carreiro ficará dentro do Parque do CLC, e está sendo produzida por Juvenal Irene, artista que esculpiu o Jeromão, estátua localizada em Barretos-SP.

