Após morte de Golden, Capital terá manifestação em prol dos pets neste domingo

A morte do Golden Joca devido irresponsabilidades de uma companhia aérea, ganhou grande repercussão na última semana, incluindo em Campo Grande. Como ato de protesto contra a morte de animais durante viagens, haverá uma manifestação pacífica na Capital, neste domingo (28), na orla do aeroporto da Cidade.

“Não somos bagagem, somos o amor da vida de alguém” é o lema da iniciativa. De acordo com a apoiadora da causa, Flávia Acorci, o público pode participar levando os bichos de estimação.

"Tristeza, luto e indignação definem o nosso sentimento. Essa ação é uma homenagem ao Joca e todos os aumigos que perderam suas vidas por causa de irresponsabilidade de companhias aéreas. Quantos animais precisarão sofrer para que ações sejam reais tomadas? Os cães de médio e grande porte merecem mais cuidado e respeito das companhias aéreas, de cada funcionário, devem ser tratados como seres vivos e não como objetos", defendeu Flávia.

No ponto de vista dela ainda, a maior parte dos "acidentes" poderiam ser evitados se os funcionários tivessem tido o mínimo de cuidado com os animais, sem deixar exposto no sol, no calor, sem deixar fugir, oferecendo água nas conexões e no desembarque. Levando em consideração que o valor do transporte de animais é superior ao de um assento.

“O nosso convite é para uma manifestação pacífica, onde todos os seres vivos são bem vindos, contanto que respeitem as regras, Será domingo, às 8h, na orla do aeroporto. Tragam seus pets!”, convidou.

Para participar do evento, confira algumas observações importantes:

- fêmeas no cio ou recém saídas do cio, não devem participar;

- cães reativos ou brigões não poderão participar;

- cães deverão usar guia a TODO momento;

- respeito e empatia serão a base da nossa movimentação;

- é super importante a pontualidade de todos;

- utilizar camisa preta e bandana preta.

