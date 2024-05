JD1TV: Empreendedoras usam culinária para apresentar outras culturas aos campo-grandenses

Zezé do Acarajé e Agueda Maia tem origens de fora do Mato Grosso do Sul. Zezé nasceu no Estado, mas quando ficou desempregada, buscou nos seus ancestrais nordestinos a receita do acarajé, e hoje anda por Campo Grande com seu trailer para vender o prato.

Já Agueda veio de Minas Gerais para o MS em 1997, e com base na padaria dos pais no estado natal, ela teve a ideia de criar o “Kanto de Minas”, um espaço que une cafeteria, restaurante e empório.

Agueda está no processo de expansão do seu negócio. Ela iniciou o trabalho de fazer coffe break para eventos. Ao contrário de Zezé, que afirma não conseguir vender outros produtos por falta de espaço. Mas a empreendedora tem orgulho de vender o acarajé, em homenagem as suas ancestrais, que eram escravas e venderam o prato para comprar a liberdade.

