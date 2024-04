Lideranças indígenas pedem demarcação de terra e respeito no Acampamento Terra Livre

Dia 22 de abril, hoje, é celebrado o Descobrimento do Brasil. E neste dia, lideranças indígenas pediram demarcação de terras e respeito aos direitos indígenas no Acampamento Terra Livre, que foi montado em Brasília.

O acampamento é o maior evento de mobilização indígena do Brasil, e está na sua 20º edição.

A ação acontece até sexta-feira (26). A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) estima que seis mil pessoas devem participar da mobilização, e que 200 povos indígenas de todas as regiões do país sejam representados.

Segundo representantes da Apib, algumas reuniões foram marcadas com o Governo Federal para discutir as principais pautas dos povos originários. Entre elas, encontros com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Desenvolvimento Social.

Amanhã (23), os indígenas farão uma marcha em direção ao Congresso Nacional, e terá como principal pauta "as ameaças aos povos indígenas no legislativo federal". Na quinta-feira (25), a caminhada será rumo ao Planalto. A expectativa, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receba os indígenas na sede do Governo Federal.

Já na sexta-feira (26), os indígenas querem se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para falar sobre a cota de candidaturas indígenas nas eleições.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também