Sonho de um fã! Honda de Ayrton Senna está à venda por R$ 3,1 milhões

Já pensou em ter na garagem um carro que foi guiado pelo próprio Ayrton Senna? Um sonho! Admiradores do tricampeão de F1 poderão ter a chance de adquirir o Honda NSX de 1991 que pertenceu ao brasileiro durante suas estadias em Portugal, mas claro que seria por um valor milionário: 500 mil libras, equivalente a R$ 3,1 milhões.

O veículo foi um presente da montadora japonesa, na época fornecedora de motores da McLaren, ao brasileiro. Senna ajudou no desenvolvimento do superesportivo e chegou a testá-lo, no início da década de 1990, no Circuito de Suzuka no Japão. O tricampeão ainda foi presenteado com outro modelo do carro, uma versão em preto, que está no Brasil.

O então piloto da McLaren usava o carro durante suas estadias na residência em Algarve, Portugal. O modelo está sendo vendido por seu atual dono, que adquiriu o veículo em sua primeira venda há 11 anos, em 2013. Na ocasião, o Honda NSX de Senna foi comprado por 110 mil libras, cerca de R$ 701 mil na cotação atual.

Quatro anos depois da morte do piloto, no GP de San Marino de 1994 em Imola, o carro foi adquirido por uma concessionária da Honda em Portugal. De lá, foi comprou por um britânico que pôs o modelo à venda em 2013, quando o atual dono o obteve.

O carro possui motor V6 de 273 cv de potência. Vai de 0 a 100 km/h em 5s8 e pode chegar a 265 km/h. Atualmente, tem 62 mil quilômetros rodados.

O Honda NSX de Senna será também exibido na Exposição Senna no Circuito de Silverstone, evento que será organizado na pista-sede do GP da Inglaterra de F1 em homenagem aos 30 anos da morte do piloto, de 23 a 25 de agosto.

