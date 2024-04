Número de demissões por justa causa aumentam no Brasil, aponta levantamento

De acordo com a LCA Consultores, as demissões por justa causa cresceram no Brasil e bateram recorde no mês de janeiro, com 39.511 casos, o maior número registrado em uma década.

São cerca de 2,09% dos 1.887.422 desligamentos totais no mês, uma porcentagem superior a 1,77% registrados em dezembro de 2023.

Esse número diminuiu em fevereiro para cerca de 1,942 milhão. Um resultado similar ao observado em janeiro de 2014, quando 2,12% das demissões ocorreram por justa causa.

Essas demissões podem estar ligadas à geração Z, composta por pessoas nascidas entre 1996 e 2010 e que, geralmente, possuem outra perspectiva sobre trabalho e qualidade de vida.

Somando a isso, o especialista Ronan Mairesse citou o aumento de insubordinação, desrespeito a pessoas e processos, discussões com colegas e até vídeos com desabafos contra as empresas.

Veja as causas de demissões por justa causa:

Furto ou desvio de dinheiro;

Formas de assédio, molestamento, atitudes grosseiras ou inadequadas à política da empresa;

Negociações no ambiente de trabalho que atrapalhem o rendimento do empregado, ou externa ao ambiente de trabalho caracterizado por atos de concorrência;

Condenação criminal julgada;

Baixo rendimento, excesso de faltas, atraso, falta de empenho e outras ações similares;

Embriaguez habitual ou em serviço, quando não entendida como doença;

Violação de segredo na empresa;

Indisciplina ou insubordinação;

Abandono do emprego com faltas injustificadas durante 30 dias consecutivos;

