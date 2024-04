'Torresmo Fest' volta a Campo Grande em junho

O 'Torresmo Fest - O Origanl Festival do Torresmo' estará de volta na Capital, de 06 a 09 de junho, no Shopping Campo Grande. A entrada é gratuita!

O evento oferece a oportunidade única de saborear pratos incríveis. E para tornar essa experiência ainda mais inesquecível, contará com receitas exclusivas preparadas pelo renomado Chef Adan Al Garcia, um verdadeiro mestre na culinária com carne suína.

Além de vários pratos, haverá shows ao longo do dia e da noite, e área kids para a diversão da criançada.

No ano passado, o festival fez sucesso com o público Campo-grandense, com mais de 25 expositores, entre food trucks e barracas. O evento oferece de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outros.

Serviço

Shopping Campo Grande;

De quinta a domingo (6 a 9 de junho);

Das 12h às 22h;

Entrada gratuita.

Venha fazer parte do maior Festival Gastronômico do Brasil, que acontecerá de 06 a 09 de Junho no Shopping Campo... Posted by Focus Produções e Eventos on Tuesday, April 16, 2024



