JD1TV: Animais de rua viram 'cãopanheiros' de serviço em atacadista e base da GCM da Capital

Em meio ao Abril Laranja, o mês de prevenção contra a crueldade animal, o JD1 trouxe histórias de “doguinhos” que foram adotados por estabelecimentos/instituições, e agora recebem amor, carinho e cuidado.

Nossos protagonistas de hoje são o Caramelo, “cãolaborador” do Fort Atacadista, unidade Cônsul Assaf Trad. E a Stivizinha, mascote da Base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) da Região Prosa.

Ambos são cuidados pelos colaboradores dos locais. O supermercado arca com as despesas do Caramelo, enquanto os guardas dividem os valores de tudo que a Stivizinha precisa.

Os mascotes ainda, ajudam nas tarefas diárias dos locais. No Fort, um dos vigias noturnos é o Caramelo. E sempre que tem ronda próxima à base, a Stivizinha participa.

Assista:

