Surpresa! Paciente da Santa Casa ganha festa de aniversário da equipe hospitalar

Henrique Gomes está internado há um mês na Santa Casa de Campo Grande por causa de uma cirurgia cardíaca. Hoje (12) é aniversário de 14 anos dele, e a equipe da enfermaria de cardiologia do hospital não deixou "passar em branco".

O adolescente foi surpreendido pela equipe com uma festa de aniversário, que teve bolo e salgadinhos. A avó de Henrique, Hilda de Jesus Gomes, também participou da comemoração. “Agradeço primeiramente a Deus e a toda a equipe do hospital. Aqui todos são muito atenciosos e prestativos”, disse ela.

“Minha avó me chamou para sair do quarto e quando cheguei lá começaram a cantar parabéns. Eu adorei a surpresa. Todo mundo me trata bem aqui. As enfermeiras são muito legais”, contou Henrique, animado.

O médico cirurgião cardíaco pediátrico, Marcus Vinícius R. P. Caldas, responsável pela cirurgia de Henrique, conta que esta foi a terceira vez que o paciente passou pelo procedimento. “Aos 8 anos ele fez a primeira cirurgia, com 11 a segunda e agora a terceira.”, revelou o médico.

