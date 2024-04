Brasil bate recorde de turistas em março

De acordo com a Embratur, a entrada de turistas no Brasil bateu o recorde histórico no mês de março. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18).

No período avaliado, entraram 577.215 visitantes no país, o que representa um aumento de 28,8% em relação a março do ano passado. Sendo os argentinos, a nacionalidade com mais entradas no território brasileiro.

Ao todo, 223.602 cidadãos do país vizinho visitaram o Brasil no mês passado, representando um aumento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Americanos e uruguaios completam a lista de destaques, com 83.609 e 70.866 entradas registradas, respectivamente. Também foi divulgado que o primeiro trimestre de 2024 foi o segundo melhor em número de visitas já registrado na história, somando 2.530.526 turistas.

Além disso, o Chile e o Uruguai registraram aumento de 51% e 37%, respectivamente, de turistas vindo para o Brasil.

