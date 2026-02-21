Sábado é dia de feira e show gratuito da Rosa de Saron em Campo Grande

O fim de semana em Campo Grande promete agradar públicos de todas as idades. No sábado (21), o destaque vai para o show gratuito da banda Rosa de Saron, no Parque das Nações Indígenas, reunindo fãs para uma apresentação especial dentro da Campanha da Fraternidade.

SÁBADO (21)

Feira São Bento - A Praça República do Líbano recebe uma edição voltada à gastronomia e atrações culturais, com programação para toda a família.



Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano

Entrada: gratuita

Rosa de Saron - A banda de rock gospel Rosa de Saron realiza apresentação gratuita como parte das ações da Campanha da Fraternidade. No repertório, sucessos como “O Sol da Meia-Noite” e “Sem Você”.



Horário: 18h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

Pureza da Flor - A cantora e sambista Luci comanda uma roda de samba no Capivas Cervejaria.



Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

Queima dos Ossos - O Bar do Zé Carioca promove sua despedida da folia com DJ Naja, Samba do Caramelo, Thales Brisola e outras atrações.



Horário: 15h

Local: Rua General Melo

Entrada: gratuita

Bloco Forrozeiros - A Esplanada Ferroviária recebe uma proposta que une Carnaval e forró, reunindo diferentes gerações em um ambiente familiar.



Horário: 17h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: gratuita

Bloco Eita - A cantora baiana Majur é a atração nacional do Enterro dos Ossos no Carnaval de Campo Grande, comandando o trio elétrico do bloco.



Horário: 14h

Local: Monumento Maria Fumaça – Avenida Calógeras com Av. Mato Grosso

Entrada: gratuita

