Santo Casamenteiro? Jovens encontraram o amor após acharem aliança em bolo na Capital

Que Santo Antônio é casamenteiro muita gente sabe, e acredita que ele trará o amor verdadeiro. Mas você conhece alguém que realmente encontrou o amor após achar a tradicional aliança no bolo de Santo Antônio? O JD1 preparou duas histórias que podem motivar quem ainda não encontrou a alma gêmea a não desistir!

Apesar de ser de família católica, Maria Isabel não seguia a tradição de comprar o bolo e procurar pela aliança. Mas bastou uma única vez para tudo acontecer. “Eu sempre soube do bolo, mas nunca comprei, nem quando fui agraciada com a aliança. Meu pai quem comprou para nossa família, e o que guardaram pra mim era ‘premiado”, brincou ela.

Sem pretensão, Maria Isabel contou que ficou surpresa quando encontrou a aliança no bolo. “Já tava na metade do bolo, fui gravar um vídeo brincando com minhas amigas, falando que era muito gostoso, e foi nesse momento que achei a aliança. Já passou mil coisas na minha cabeça, pensei que não era a hora de relacionamento, pois estava com outros projetos, mas não é no nosso tempo ne? É no tempo de Deus!”, disse.

Ela nem precisou esperar muito, já que dois meses depois o amor veio aí. “Se passou esse curto período de tempo e eu conheci o Marco ANTÔNIO, depois de achar a aliança no bolo de Santo ANTÔNIO. Acho que isso foi um sinal, pra eu não ter dúvida nenhuma de que era ele”, relembrou a jovem.



Já a jovem Anna Colombi, tinha um bolo e um sonho, e no final deu tudo certo.

Por ser católica e Campo-grandense, ela já era devota de Santo Antônio, padroeiro da Capital. “Por esse motivo, já fui algumas vezes buscar o famigerado bolo, mas só no ano passado eu consegui, finalmente, achar a aliança”, contou à reportagem.

Mas essa não foi a primeira vez que Santo Antônio deu sinais de que o amor logo chegaria na vida dela. “Em 2021, minha melhor amiga casou e eu era madrinha. Ela jogou um Santo Antônio antes do buquê, de surpresa, e ele caiu bem certinho no meu pé”, recordou.

Entre um sinal e outro do Santo casamenteiro, a aliança veio para confirmar o que Anna já sabia. “Ele é casamenteiro mesmo, viu? Em janeiro voltei com o meu grande amor, que tinha passado pela minha vida lá em 2016. Em maio, ele me pediu em casamento e em outubro vamos nos casar. Tenho certeza que tem a intercessão de Santo Antônio nessa história toda e eu sou muito grata por esse meu grande amigo no Céu!”, finalizou ela.

