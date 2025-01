Sesc inicia campanha de doação de mochilas escolares para crianças

O Sesc MS, por meio do programa Sesc Mais, realiza de 13 de janeiro a 12 de fevereiro a Campanha de Doação de Mochilas Escolares.

A ação visa beneficiar crianças e adolescentes atendidos pelas instituições cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, com o objetivo de garantir um retorno às aulas mais digno e motivado para esses alunos.

Em 2024, a campanha arrecadou 61 mochilas, e a expectativa para este ano é aumentar significativamente esse número com o apoio da sociedade.

A diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, destacou que a ação também traz um impacto ambiental positivo, ao incentivar a reutilização de materiais e reduzir o desperdício.

As doações podem ser feitas nas unidades do Sesc em Campo Grande, Aquidauana e Três Lagoas. As mochilas pode ser novas ou usadas em bom estado.

Locais de doação:

Sesc Mais (Rua Joel Dibo, 34)

Sesc Escola Horto (Rua Anhanduí, 200)

Sesc Camillo Boni (Av. Afonso Pena, 3469)

Sesc Administração Regional (Rua Almirante Barroso, 52)

Sesc Saúde (Rua Marte, 138)

Sesc Aquidauana (Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372)

Sesc Três Lagoas (Rua Alfredo Justino, 714)

