V12 fará show com músicas próprias no sábado

A banda sul-mato-grossense V12 realiza no próximo sábado, dia 19 de agosto, seu primeiro show autoral em Campo Grande. O evento deve contar ainda com o compositor sul-mato-grossense da banda Vaticano69, Marcelo Tezeli. Show acontece no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, região da Chácara Cachoeira.

Ao JD1, o vocalista João Carlos, revelou que o grupo espera agradar ao público com a nova fase da banda. “Expectativa grande para que todo nosso público curta essa nova fase da banda. Que entra com músicas autorais na cena artística de Mato Grosso do Sul, voltadas para o pop rock, que é o nosso estilo musical”.

Nas últimas semanas, o grupo tem investido no lançamento de suas primeiras músicas autorais, que já podem ser conferidas pelo canal oficial da banda no Youtube, como o ‘Ao Vivo no Estúdio’. A produção tem musicas como ‘Meu Destino’ e outras duas composições da Vaticano69.

Os músicos destacaram que a intenção é “unir as gerações e trazer a lembrança das músicas que ouviram por anos tocando nas rádios, programas de TV e grandes eventos que os antecederam”.

Os ingressos para o show da Banda V12 podem ser adquiridos através do site Sympla – clicando aqui. Os eventos e também links promocionais para os projetos do grupo podem ser encontrados no endereço eletrônico https://linktr.ee/v12oficial.

Confira o projeto da Banda V12 com Marcelo Tezeli, Ao Vivo em Estúdio:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também