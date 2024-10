Vacinação, CCZ e Outubro Rosa: confira os serviços gratuitos no Bosque dos Ipês

Neste sábado (19), das 10h às 17h, a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde Pública) estará no Shopping Bosque dos Ipês realizando uma ação de vacinação. Serão oferecidas vacinas contra gripe, covid para crianças, adultos, adolescentes e idosos, além das vacinas de rotina para a atualização do calendário.

O objetivo da ação é proporcionar mais uma alternativa para se proteger, em horário estendido. Dessa forma, as pessoas que trabalham durante a semana podem se organizar para atualizar a caderneta de vacinação no shopping no fim de semana.

Para se vacinar, não é necessário fazer agendamento. Bata comparecer no local portando documento pessoal com foto e se puder, a carteirinha de vacinação. O atendimento é por ordem de chegada. O posto de vacinação estará funcionando no 1º piso, em frente à Positivamente Academias.

Ações para os pets

Também no sábado, o CCZ estará no Bosque dos Ipês com o Castramóvel. Haverá atendimento gratuito para cães e gatos, além de uma exposição educativa sobre os cuidados com animais peçonhentos. Essa é quarta vez que a unidade móvel estará no shopping, atendendo principalmente a população da região Norte da Cidade.

O atendimento será por ordem de chegada, das 14h às 17h, na portaria A. Confira os serviços que estarão disponíveis:

• Vacinação contra raiva para cães e gatos;

• Coleta de sangue para diagnóstico rápido de Leishmaniose Visceral Canina;

• Acolhimento de denúncia de maus tratos de animais;

• Cadastro para castração de cães e gatos.

Para a castração, o CCZ exige que o tutor tenha renda máxima de até 3 salários mínimos. Não é necessário trazer o animalzinho para fazer o cadastramento.

Ao lado do Castramóvel, será montada uma pequena área de exposição com insetos e animais peçonhentos. Nesse local, os técnicos farão orientações de cuidados preventivos e orientação em caso de acidentes.

Para as crianças, haverá pinturinha facial e pinturinha artística de morcego, gatinhos e outros animais, além da exposição com curiosidades de modelos didáticos de Morcego e Flebotomínio. Todos os visitantes receberão folhetos com informações sobre o CCZ e os serviços prestados.

Outubro Rosa

Já nos dias 24 e 25 de outubro, a Carreta do Hospital de Amor estará no Bosque para a realização de exames gratuitos de mamografia e preventivo. Os atendimentos começarão às 8h, antes da abertura do shopping.

A carreta ficará estacionada no 1º piso, na portaria A. A ação é uma parceria do shopping com o hospital e tem como objetivo oferecer um serviço para a população a alertando a todos sobre os cuidados com a saúde no mês de combate e prevenção ao câncer de mama.

Para fazer os exames é necessário fazer o pré-agendamento pelo link. E no dia do atendimento, levar: CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Para os exames de mamografia, as mulheres precisam atender os pré-requisitos: não ter realizado o exame no período inferior a 1 (um) ano e ter entre 40 e 69 anos.

Serão realizados 25 atendimentos no período da manhã e 25 no período da tarde durante os dois dias. Já para ao exames preventivos, os atendimentos também começam às 8h da manhã e os pré-requisitos são: ter entre 25 e 64 anos; não ter relações sexuais pelo menos 2 (dois) dias antes do exame, não usar pomada ginecológica pelo menos 2 (dois) dias antes do exame e não estar menstruada no dia do exame.

A quantidade de vagas para o exame preventivo é a mesma. Serão 25 atendimentos no período da manhã e mais 25 à tarde, durante os dois dias. Como as vagas são limitadas, é importante que a população fique atenta e faça seu agendamento com antecedência. Ele já pode ser realizado através do link.

