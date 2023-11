Viu Aleluias por aí? Após chuvas insetos aparecem para anunciar mormaço

Não é mito, é verdade! A alta umidade, após um período de chuvas, e o tempo quente formam o cenário ideal para o surgimento dos bichinhos de luz, também conhecidos como aleluias ou siriris, dentro de casa. Normalmente, isso acontece pouco na primavera ou mesmo no verão, quando o inseto — um tipo de cupim alado da ordem Isoptera — entra na fase de reprodução.

Diferente dos pernilongos que surgem em pequenos grupos ou mesmo sozinhos, os bichinhos de luz invadem a casa em bandos e, como o próprio nome já indica, buscam lâmpadas ou outras fontes de luz artificial. Ali, ficam rodando até “caírem”.

Em dias quentes, principalmente depois da chuva como nesta quarta-feira (1º), é comum observar insetos voando próximo à luz. Mas afinal, por que esses bichos perdem as asas com facilidade?

Segundo especialistas, os aleluias são cupins com asas. Todas as espécies de cupins têm uma fase reprodutiva, que é quando produzem os alados. Esses indivíduos dispersam da colônia da mãe para fundar novas colônias. No mundo existem cerca de 3 mil espécies de cupins, e no Brasil aproximadamente 300.

Quando comparados com outros insetos os aleluias são péssimos voadores. Eles não voam muito bem, até porque o voo tem função rápida: eles não costumam voar mais do que 100 metros, muitas vezes menos do que isso. Voam o suficiente para dispersar e não se reproduzir com indivíduos da mesma colônia.

Como evitar os bichinhos de luz em casa?

- Ao entardecer e à noite, mantenha portas e janelas fechadas ao acender as luzes;

- Se possível, instale telas nas portas e janelas, permitindo que o ar circule pela casa, enquanto evita a entrada de cupins alados e outros insetos;

- Se identificar frestas e arestas, estas devem ser tampadas;

- Se os insetos já entraram em casa, uma ideia é apagar as luzes e deixar as janelas abertas para que eles possam sair;

- Outra possibilidade é colocar uma bacia com água abaixo da lâmpada. Por causa do reflexo da luz, os cupins se confundem e podem cair na bacia.

