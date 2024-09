18ª Primavera dos Museus foca em acessibilidade e inclusão; confira a programação

A 18ª edição da Primavera dos Museus começa no dia 23 de setembro, e vai até dia 29 com o tema "Museus, Acessibilidade e Inclusão". O evento é uma temporada cultural anual que ocorre no começo da primavera e, a cada ano, propõe um tema específico para direcionar as atividades dos museus.

O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), e contará com uma programação diversificada no Estado, com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura (FCMS).

O objetivo é divulgar e valorizar os museus brasileiros, buscando ampliar o público visitante e fortalecer a conexão entre os museus e a sociedade. Desde a primeira edição, tem-se observado um aumento médio de 18% na participação dos museus e de 21% no número de eventos cadastrados.

O tema "Museus, Acessibilidade e Inclusão", destaca o papel dos museus em garantir acesso a todos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas.

Confira a programação parcial:

Programação do SIEM-MS

23 de setembro, 17h30: Abertura oficial da 18ª Primavera dos Museus, no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho. O evento contará com um colóquio sobre "Museus, Acessibilidade e Inclusão", com a participação de Telma Nantes de Matos, subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, e Zirleide Silva Barbosa, subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.

24 de setembro, 17h às 20h: Reunião técnica com coordenadores de museus e casas de memória de Campo Grande, discutindo propostas para a criação de uma rota turística envolvendo os museus do estado. Esse encontro acontecerá no Museu de Arqueologia (MuArq), na UFMS.

25 de setembro, 14h: Colóquio e debate sobre "Museus inclusivos e acessíveis em MS", no MIS. O evento abordará a necessidade de adaptação dos museus para atender a todos os públicos, com foco em treinamento de equipes e melhorias no atendimento.

27 de setembro, 15h às 17h: Participação no encontro virtual da Rede de Educadores Museais (REM), onde serão apresentadas contribuições do Estado para a revisão do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM).

28 de setembro, 8h às 11h30: Oficina "Acessibilidade em Museus: do Patrimônio ao Acesso", no MuArq. A oficina visa sensibilizar os participantes sobre a importância da acessibilidade e apresentar soluções práticas.

Programação do MIS (Museu da Imagem e do Som)

16 a 30 de setembro: Exposição "Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte", aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30, no MIS.

26 de setembro, 9h às 11h: Workshop "Acessibilidade e Inclusão em Espaços Culturais de MS – Caminhos Possíveis", no MIS.

Programação do MARCO (Museu de Arte Contemporânea)

9 a 14 de setembro: O projeto Circula MARCO levará ações educativas para escolas públicas de Ponta Porã, com visitas mediadas e oficinas artísticas baseadas nas obras da artista Conceição dos Bugres, utilizando QR Code audiodescrito.

23 de setembro, 9h30 às 18h: Ação educativa "Você sabia?", com postagens no Instagram do museu sobre tecnologias assistivas para pessoas com deficiência em museus de arte.

24 de setembro, 9h30: Palestra ao vivo no Instagram do MARCO com o professor José Aparecido da Costa (UFMS), discutindo tecnologias assistivas para deficientes visuais.

27 de setembro, 9h30 às 18h: Ação educativa sobre o uso de QR Code audiodescrito em obras como o "Totem de Três Cabeças" de Conceição dos Bugres, disponibilizada no Instagram do MARCO.

