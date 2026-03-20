Menu
Menu Busca sexta, 20 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cultura

Shows, feiras e exposições movimentam a Capital neste fim de semana

Música, cultura, gastronomia e atividades gratuitas garantem diversão para todos os estilos na cidade

20 março 2026 - 15h28
Exposição internacional de dragões chega ao Shoppings Bosque dos IpêsExposição internacional de dragões chega ao Shoppings Bosque dos Ipês   (Foto: Divulgação)

O fim de semana em Campo Grande promete agitar a cidade com uma programação variada para todos os gostos. Entre shows, feiras, festas e eventos culturais, há opções para quem quer curtir música ao vivo, experimentar novas gastronomias, se divertir com a família ou aproveitar atividades gratuitas. Prepare a agenda e não perca nenhuma oportunidade de aproveitar o melhor que a cidade oferece!

SEXTA-FEIRA

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

18ª Semana do Artesão - A Esplanada Ferroviária recebe uma programação especial com feira de artesanato, oficinas e apresentações culturais, valorizando talentos regionais e a criatividade local.

Hora: Das 08h às 20h
Local: Esplanada Ferroviária - Avenida Calógeras
Entrada: gratuita

Rod Rivers - Diretamente de Londres, o artista sobe ao palco do Blues Bar trazendo um repertório cheio de clássicos do rock, com abertura da banda On The Road.

Hora: 20h
Local: Blues Bar - Rua 15 Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 35 

D’GYALS Baile - A D’Hall Crew realiza a segunda edição da festa com foco na força e protagonismo feminino, reunindo apresentações e atrações formadas exclusivamente por mulheres. A proposta é celebrar, dançar e curtir o melhor do dancehall em uma noite feita delas e para elas.

Hora: 19h
Local: Capivas Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079

SÁBADO 

Só Moda Boa - O sertanejo ganha destaque com apresentação de Kaio e Gabriel, reunindo sucessos e modas antigas para os fãs do estilo.

Hora: 16h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim America
Entrada: a partir de R$ 60 

3º Piquenique Solidário - A Associação Sou T21 promove um encontro especial em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com diversas atrações culturais, atividades para famílias e ações solidárias voltadas à comunidade.

Hora: 16h
Local: Concha Acústica Helena Meireles - Parque das Nações Indígenas - entrada pela Antonio Maria Coelho
Entrada: gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível

Espetáculo Petúnia - O grupo Fulano de Tal comemora sua trajetória e o aniversário do próprio espaço cultural com uma apresentação especial que também celebra o Dia Internacional do Teatro, oferecendo ao público uma experiência gratuita e acessível.

Hora: 20h
Local: Teatro Prosa - R. Anhanduí, 200 - Centro
Entrada: gratuita

Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande reúne mais de 60 expositores e mais de 20 mil itens entre moda circular, decoração e antiguidades.

Horário: 8h às 16h
Local: Parque Ayrton Senna
Entrada: Gratuita

3ª Feira Geek – A Feira Geek da UEMS reúne cultura pop com concurso de cosplay, competição de k-pop, sessões de RPG e diversos expositores de jogos, colecionáveis e artes.

Horário: 11h às 20h
Local: UEMS Campo Grande – Bairro Santo Amaro
Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

DOMINGO

18ª Semana do Artesão - A Semana do Artesão reúne oficinas, cursos, feiras de artesanato, workshops e apresentações culturais, valorizando os saberes tradicionais e a produção local. 

Hora: Das 08h às 20h
Local: Confira na programação 
Entrada: gratuita

Espetáculo “Petúnia” - O grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa sensível que mistura memória e imaginação para contar a história de uma jovem marcada por sua diferença, abordando temas como identidade e afeto.

Horário: 18h
Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099
Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos - Referência do blues e rock em Campo Grande, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para mais uma apresentação cheia de clássicos e energia.

Horário: a partir das 17h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação ocorrerá neste sábado
Cidade
Todos em Ação leva mais de 300 serviços gratuitos ao Parque do Lageado neste sábado
Espetáculo 'Idade é um sentimento'
Cultura
Sesc realiza mostra de teatro e circo com entrada gratuita na Capital
Chuck Norris estava internado
Cultura
Chuck Norris, lenda dos filmes em ação, morre aos 86 anos
Carreta-palco percorre 40 cidades de MS com apresentações gratuitas a partir de segunda-feira
Cultura
Carreta-palco percorre 40 cidades de MS com apresentações gratuitas a partir de segunda-feira
Com classificação livre, a apresentação busca proporcionar uma noite de humor e emoção
Cultura
Nany People apresenta espetáculo em celebração aos 50 anos de carreira na Capital
Com entrada gratuita, a atração é voltada para todas as idades
Cultura
Shopping recebe exposição internacional de dragões com entrada gratuita
Show da banda acontece em abril na cidade sul-mato-grossense
Cultura
Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para show do Guns N' Roses em Campo Grande
Wagner Moura concorria na categoria de melhor ator
Cultura
'O Agente Secreto' encerra campanha sem prêmios no Oscar 2026
Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Cultura
'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ganhar o Oscar 2026 neste domingo
Filme brasileiro será transmitido de graça
Cultura
Feira de adoção, show sertanejo e cinema ao ar livre agitam sábado em Campo Grande

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
Polícia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos é descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
Polícia
Camelódromo é alvo de operação da PF contra esquema milionário de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
Polícia
Polícia Civil captura homem por latrocínio brutal de idoso no Jardim Colibri