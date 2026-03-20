Shows, feiras e exposições movimentam a Capital neste fim de semana

O fim de semana em Campo Grande promete agitar a cidade com uma programação variada para todos os gostos. Entre shows, feiras, festas e eventos culturais, há opções para quem quer curtir música ao vivo, experimentar novas gastronomias, se divertir com a família ou aproveitar atividades gratuitas. Prepare a agenda e não perca nenhuma oportunidade de aproveitar o melhor que a cidade oferece!

SEXTA-FEIRA

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

18ª Semana do Artesão - A Esplanada Ferroviária recebe uma programação especial com feira de artesanato, oficinas e apresentações culturais, valorizando talentos regionais e a criatividade local.

Hora: Das 08h às 20h

Local: Esplanada Ferroviária - Avenida Calógeras

Entrada: gratuita

Rod Rivers - Diretamente de Londres, o artista sobe ao palco do Blues Bar trazendo um repertório cheio de clássicos do rock, com abertura da banda On The Road.

Hora: 20h

Local: Blues Bar - Rua 15 Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 35

D’GYALS Baile - A D’Hall Crew realiza a segunda edição da festa com foco na força e protagonismo feminino, reunindo apresentações e atrações formadas exclusivamente por mulheres. A proposta é celebrar, dançar e curtir o melhor do dancehall em uma noite feita delas e para elas.

Hora: 19h

Local: Capivas Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079

SÁBADO

Só Moda Boa - O sertanejo ganha destaque com apresentação de Kaio e Gabriel, reunindo sucessos e modas antigas para os fãs do estilo.

Hora: 16h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim America

Entrada: a partir de R$ 60

3º Piquenique Solidário - A Associação Sou T21 promove um encontro especial em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com diversas atrações culturais, atividades para famílias e ações solidárias voltadas à comunidade.

Hora: 16h

Local: Concha Acústica Helena Meireles - Parque das Nações Indígenas - entrada pela Antonio Maria Coelho

Entrada: gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível

Espetáculo Petúnia - O grupo Fulano de Tal comemora sua trajetória e o aniversário do próprio espaço cultural com uma apresentação especial que também celebra o Dia Internacional do Teatro, oferecendo ao público uma experiência gratuita e acessível.

Hora: 20h

Local: Teatro Prosa - R. Anhanduí, 200 - Centro

Entrada: gratuita

Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande reúne mais de 60 expositores e mais de 20 mil itens entre moda circular, decoração e antiguidades.

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna

Entrada: Gratuita

3ª Feira Geek – A Feira Geek da UEMS reúne cultura pop com concurso de cosplay, competição de k-pop, sessões de RPG e diversos expositores de jogos, colecionáveis e artes.

Horário: 11h às 20h

Local: UEMS Campo Grande – Bairro Santo Amaro

Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

DOMINGO

18ª Semana do Artesão - A Semana do Artesão reúne oficinas, cursos, feiras de artesanato, workshops e apresentações culturais, valorizando os saberes tradicionais e a produção local.

Hora: Das 08h às 20h

Local: Confira na programação

Entrada: gratuita

Espetáculo “Petúnia” - O grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa sensível que mistura memória e imaginação para contar a história de uma jovem marcada por sua diferença, abordando temas como identidade e afeto.

Horário: 18h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos - Referência do blues e rock em Campo Grande, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para mais uma apresentação cheia de clássicos e energia.

Horário: a partir das 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também