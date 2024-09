Campo Grande recebe 1ª Semana de Moda Inclusiva

Campo Grande foi escolhida como palco para receber a 1° Semana de Moda Inclusiva, que acontece entre os dias 19 e 21 de setembro, com inciativa do Projeto Bocaiúva e terá apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura.

O evento, pioneiro no Brasil, visa destacar a moda inclusiva para pessoas com deficiência, incentivando debates sobre acessibilidade e representatividade no universo da moda. Além disso, o projeto busca promover soluções inovadoras para o vestuário inclusivo.

As atividades acontecerão no Shopping Norte Sul Plaza e no Senac Hub Academy, incluindo oficinas, desfiles, palestras e apresentações culturais. A programação terá início com oficinas de upcycling voltadas para a moda inclusiva.

Um dos idealizadores do Projeto Bocaiuva, Eduardo Alves, destacou o impacto que o evento busca gerar. Segundo ele, a moda ainda é excludente para muitas pessoas com deficiência, e o objetivo é mostrar que é possível criar soluções que tornem o vestuário mais acessível e inclusivo.

A 1ª Semana de Moda Inclusiva se encerrará no dia 21 de setembro com uma homenagem à artista Alzira Espíndola, celebrada pelas cantoras Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram oficial: @bocaiuvamodainclusiva.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também