Com novas atrações, 'Arte nas Estações' segue na Capital até fevereiro de 2025

O projeto 'Arte nas Estações' que, depois de passar por Minas Gerais, chegou em Mato Grosso do Sul em setembro, apresenta um amplo programa educativo gratuito, em diálogo com exposições de arte naïf. A atrações seguem até o mês de fevereiro de 2025 em Campo Grande.

As ações partem dos encontros e oportunidades de trocas e aprendizagens com os públicos locais para construir saberes e experiências.

Idealizado pelo colecionador e gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald, com curadoria de Ulisses Carrilho e coordenação educativa de Janaina Melo, o projeto ocupa o Centro Cultural José Octávio Guizzo, com mostras de arte como ponto de partida para uma variada agenda cultural, artística e pedagógica.

Na cidade, o projeto conta com uma novidade: um ateliê educativo foi criado para receber os estudantes e todos os grupos que visitam a exposição. As visitas mediadas envolvem, portanto, práticas experimentais e convites à criação em diversas linguagens artísticas, desdobrando a experiência que os visitantes têm com a exposição.

Ativações individuais de bailarinos durante a Semana pra Dança de Campo Grande também estabeleceram relações com a mostra; assim como a ativação do programa performativo "Conversa de bar" (1976), inspirada em uma pintura homônima de Ivonaldo Veloso, que estimulava a conversa entre pessoas que até então não se conheciam. A programação é sempre gratuita e envolve tanto o público espontâneo como visitas agendadas de grupos.

A exposição 'Entre o céu e a terra' fica em cartaz até o dia 7 de dezembro e é possível participar da programação cujos principais destaques são: oficinas de construção de guias, rodas de literatura afrocentrada, rodas de danças populares brasileiras e apresentação de espetáculos de artes cênicas. Acompanhe a programação do Arte nas Estações pelo site.

Serviço

ARTE NAS ESTAÇÕES | CAMPO GRANDE | MS

Encerramento: 19 de fevereiro de 2025

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo - Rua 26 de agosto, 453;

Terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até às 20h);

Entrada gratuita | Classificação livre.

