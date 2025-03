EM CLIMA DE COPA: Campo-grandenses comemoram vitÃ³ria de Ainda Estou Aqui no Oscar

Em clima de copa, com o Brasil inteiro parando para acompanhar o Oscar 2025 e torcer por ‘Ainda Estou Aqui’, a comemoração foi tão forte quanto a do Hexa com a vitória do longa brasileiro na categoria de Melhor Filme Internacional.

‘Ainda Estou Aqui’, indicado também para a categoria de Melhor Filme e rendendo uma indicação de Melhor Atriz para Fernanda Torres, ganhou de grandes produções na categoria internacional, como ‘Emilia Pérez’ e ‘Flow’.

A cerimônia ainda continua, e a torcida pela vitória da produção na categoria de Melhor Filme e por Fernanda Torres, como Melhor Atriz, continua forte por todo o Brasil.

Em vídeo enviado por leitor do JD1, gravado no Má.Donna Bar – no centro da Capital – é possível ver a euforia de todos que acompanhavam, com o coração na mão, o momento da indicação.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

