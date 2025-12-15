Feira Central terá horário especial de fim de ano; confira

A Feira Central de Campo Grande terá horário especial de fim de ano, além do funcionamento normal, a Feira abre excepcionalmente nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16), e também na próxima semana, nos dias 22 e 23 de dezembro.

Nás vésperas, dia 24 e 31 o espaço abre das 10h às 16h. Durante esses dias, as bancas irão preparar promoções imperdíveis, grande variedade de produtos, opções de presentes, artesanato, lojas de importados e a tradicional gastronomia da Feira Central.

Programação natalina

Outro grande atrativo é o Trenó de Natal, que segue em funcionamento e algumas lojas terão vouchers para garantir o passeio gratuito, tornando a experiência ainda mais especial para as famílias.

Além das compras, a programação natalina da Feira Central está recheada de eventos culturais, apresentações artísticas e atividades gratuitas para todas as idades, reforçando o espaço como um importante ponto de lazer, cultura e convivência em Campo Grande.

