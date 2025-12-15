Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cultura

Feira Central terá horário especial de fim de ano; confira

Excepcionalmente, a partir de hoje, a feira terá atendimento às segundas e terças

15 dezembro 2025 - 14h43Taynara Menezes
Além das compras, a programação natalina da Feira Central está recheada de eventos culturais,Além das compras, a programação natalina da Feira Central está recheada de eventos culturais,   (Foto: Divulgação)

A Feira Central de Campo Grande terá horário especial de fim de ano, além do funcionamento normal, a Feira abre excepcionalmente nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16), e também na próxima semana, nos dias 22 e 23 de dezembro.

Nás vésperas, dia 24 e 31 o espaço abre das 10h às 16h. Durante esses dias, as bancas irão preparar promoções imperdíveis, grande variedade de produtos, opções de presentes, artesanato, lojas de importados e a tradicional gastronomia da Feira Central.

Programação natalina

Outro grande atrativo é o Trenó de Natal, que segue em funcionamento e algumas lojas terão vouchers para garantir o passeio gratuito, tornando a experiência ainda mais especial para as famílias.

Além das compras, a programação natalina da Feira Central está recheada de eventos culturais, apresentações artísticas e atividades gratuitas para todas as idades, reforçando o espaço como um importante ponto de lazer, cultura e convivência em Campo Grande.

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os ingressos são gratuitos
Cultura
Sesc oferece programação gratuita com circo, recreação e apresentações culturais
Domingo tem violada e festa dos discos em Campo Grande
Cultura
Domingo tem violada e festa dos discos em Campo Grande
Peter Greene tinha 60 anos
Cultura
Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York
Ana Paula Valadão se apresenta com repertório natalino
Cultura
Fim de semana tem Ana Paula Valadão, encontro de violeiros e programação natalina
Adriel Santos, é percussionista, baterista e engenheiro de áudio autodidata
Cultura
Jack Mourão recebe Adriel Santos na 4ª edição do 'Sala de visita#expandida'
Lobão é um dos confirmados para o evento
Cultura
Araruna Fest reúne Lobão e artistas do rock no Bosque Expo no dia 11 de dezembro
Neste sábado, o clima de Natal toma conta de Campo Grande
Cultura
Agenda: Oficina de gorro e abertura do natal na Praça Ary Coelho são destaques deste sábado
Evento acontecerá a partir das 16h
Cultura
Arte circense leva espetáculo gratuito e oficina para a criançada na Praça do Leão
Foto: Daniel Reino/Setesc
Cultura
Festival da Melhor Idade premia melhores coreografias de 2025
As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025
Cidade
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí