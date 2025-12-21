Feira, festival de jazz e esquenta para carnaval agitam o domingo cultural na Capital

Amantes da cultura, shows e eventos podem ficar atentos para este domingo, dia 21, pois muita coisa boa estará acontecendo na cidade de Campo Grande.
Entre uma feira e outra, atrações como Campo Grande Jazz Festival, esquenta para carnaval, Fesmorena estarão acontecendo. Haverá também agenda cultural em Terenos e Dourados.
Confira:
Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento - Última edição do ano do encontro que promove diálogos sobre memória urbana e patrimônio cultural. O convidado é Athayde Nery, que participou do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.
Horário: 8h30
Local: Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, 118
Entrada: Gratuita
Feira Bosque da Paz - Na última edição do ano, a Feira do Bosque da Paz recebe a banda Alziras para um especial com clássicos do Mamonas Assassinas. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e atividades culturais.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz
Entrada: Gratuita
Campo Grande Jazz Festival - O festival segue ocupando espaços públicos com apresentações de jazz. Neste domingo, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e músicos da cena local.
Horário: 17h30
Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural
Entrada: Gratuita
Esquenta do Bloco Laricas - O Bloco Laricas promove um esquenta de carnaval com samba de roda do coletivo Capoeira do Mato, shows do grupo Samba Caos e da banda Batuque Canta, além de cortejo de blocos e feirinha.
Horário: 17h às 22h30
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: Gratuita
Grande Final do Fesmorena 2025 - O Fesmorena, projeto que revela talentos infantojuvenis da música autoral, com participantes de 7 a 17 anos, realiza neste domingo a grande final da edição 2025, reunindo os destaques selecionados ao longo do ano.
Horário: 18h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: Gratuita
Churras do Canalhas - O tradicional churrasco de fim de ano da Cervejaria Canalhas reúne música ao vivo com Fulvio Boer, Gabriel Noah & Trio e a banda Fernando Morreu. Consumo e ingressos são vendidos à parte.
Horário: 11h às 19h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/churras-canalhas/2766679
Terenos
Natal de Luz e Esperança - Para fechar o fim de semana, o Natal de Luz e Esperança traz apresentações culturais, apresentação de Greice Helena e show com Trancaço Baileiro.
Horário: a partir das 17h
Local: Parque Isaac Cardoso Filho
Entrada: gratuita
Dourados
Natal Encantado - Já no domingão tem show da Banda NHS. Depois, vai ao palco o grupo Forrodiando, com o melhor do ritmo nordestino.
Horário: a partir das 19h30
Local: Praça Antônio João
Entrada: gratuita