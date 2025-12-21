Feira, festival de jazz e esquenta para carnaval agitam o domingo cultural na Capital

Amantes da cultura, shows e eventos podem ficar atentos para este domingo, dia 21, pois muita coisa boa estará acontecendo na cidade de Campo Grande.

Entre uma feira e outra, atrações como Campo Grande Jazz Festival, esquenta para carnaval, Fesmorena estarão acontecendo. Haverá também agenda cultural em Terenos e Dourados.

Confira:

Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento - Última edição do ano do encontro que promove diálogos sobre memória urbana e patrimônio cultural. O convidado é Athayde Nery, que participou do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.

Horário: 8h30

Local: Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, 118

Entrada: Gratuita

Feira Bosque da Paz - Na última edição do ano, a Feira do Bosque da Paz recebe a banda Alziras para um especial com clássicos do Mamonas Assassinas. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e atividades culturais.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

Campo Grande Jazz Festival - O festival segue ocupando espaços públicos com apresentações de jazz. Neste domingo, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e músicos da cena local.

Horário: 17h30

Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural

Entrada: Gratuita

Esquenta do Bloco Laricas - O Bloco Laricas promove um esquenta de carnaval com samba de roda do coletivo Capoeira do Mato, shows do grupo Samba Caos e da banda Batuque Canta, além de cortejo de blocos e feirinha.

Horário: 17h às 22h30

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Grande Final do Fesmorena 2025 - O Fesmorena, projeto que revela talentos infantojuvenis da música autoral, com participantes de 7 a 17 anos, realiza neste domingo a grande final da edição 2025, reunindo os destaques selecionados ao longo do ano.

Horário: 18h

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Churras do Canalhas - O tradicional churrasco de fim de ano da Cervejaria Canalhas reúne música ao vivo com Fulvio Boer, Gabriel Noah & Trio e a banda Fernando Morreu. Consumo e ingressos são vendidos à parte.

Horário: 11h às 19h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/churras-canalhas/2766679

Terenos

Natal de Luz e Esperança - Para fechar o fim de semana, o Natal de Luz e Esperança traz apresentações culturais, apresentação de Greice Helena e show com Trancaço Baileiro.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque Isaac Cardoso Filho

Entrada: gratuita

Dourados

Natal Encantado - Já no domingão tem show da Banda NHS. Depois, vai ao palco o grupo Forrodiando, com o melhor do ritmo nordestino.

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

