Cultura

Filme 'A Dama do Rasqueado' estreia em homenagem à cantora Delinha

Longa dirigido por Marineti Pinheiro resgata a trajetória da artista sul-mato-grossense e ficará disponível gratuitamente no Itaú Cultural Play

15 agosto 2025 - 19h42Carla Andréa

O filme “A Dama do Rasqueado”, em homenagem à cantora e compositora Delinha, de Mato Grosso do Sul, está disponível a partir desta sexta-feira (15) no Itaú Cultural Play, integrando a mostra “Águas Correntes: Mulheres no Centro”, que reúne obras de diretoras do Centro-Oeste brasileiro.

Dirigido por Marineti Pinheiro, o longa resgata a trajetória da artista sul-mato-grossense e oferece ao público uma oportunidade única de conhecer a vida e a obra de Delinha de forma gratuita, por meio de um simples cadastro na plataforma, durante um ano.

“As pessoas sempre me perguntavam onde poderiam assistir ao filme, agora finalmente isso é possível e de forma gratuita”, disse a diretora.

Produzido entre 2014 e 2016, o filme já percorreu diversos espaços de cinema no Brasil e recebeu prêmios importantes, incluindo o Bonito Sur de Melhor Filme pelo Júri Popular, em 2023.

Marineti relembra a conexão pessoal que teve com Delinha durante o processo de imersão: “Ela foi uma grande escola de vida em vários sentidos, tanto pela pessoa que ela foi, quanto pelo talento, pela forma de compor música e se relacionar com as pessoas. Conseguimos lançar o filme no dia do aniversário dela de 80 anos, e foi uma sessão emocionante.”

