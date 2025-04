Imagine Dragons anuncia retorno ao Brasil em outubro

Depois de incendiar o palco principal do Rock in Rio 2024 com uma apresentação eletrizante, o Imagine Dragons vai cumprir a promessa feita aos fãs brasileiros: a banda retorna ao Brasil em outubro deste ano com uma nova série de shows.

A “Loom World Tour” passará por quatro capitais brasileiras — São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte — com apresentações marcadas em estádios.

Segundo o Portal Leo Dias, a turnê global do grupo liderado por Dan Reynolds começa com a etapa europeia, seguida por uma escala no México em setembro, antes de desembarcar em solo brasileiro no mês seguinte.

A nova turnê promove o disco “Loom”, lançado em junho do ano passado, e sucede a “Mercury World Tour”, que trouxe o grupo ao Brasil em 2023. O novo álbum traz uma sonoridade mais madura e elementos experimentais, mas mantém a energia e a identidade que consagraram a banda.

Datas e informações de vendas de ingresso ainda não foram divulgadas.

