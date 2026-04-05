Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos

Um novo ciclone extratropical, associado a uma frente fria, deve impactar regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil entre os dias 6 e 10, com previsão de temporais mais intensos em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do ClimaTempo, Rio Grande do Sul será o estado mais atingido diretamente pelo ciclone, que deve atuar no extremo sul do território gaúcho na terça-feira (7), avançando posteriormente em direção ao oceano.

Apesar de o fenômeno não indicar alerta direto para outros estados do Sul e do Centro-Oeste, a formação de um sistema de baixa pressão deve favorecer a ocorrência de chuvas intensas. Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de temporais entre os dias 6 e 7, com possibilidade de pancadas fortes e instabilidade significativa.

Na sequência, entre os dias 7 e 8, a frente fria avança para o Sudeste, provocando chuvas mais abrangentes e atingindo também áreas de Goiás e do Distrito Federal.

A partir de quarta-feira (8), a instabilidade ganha força novamente, com previsão de chuvas em São Paulo, Minas Gerais, centro-sul do Rio de Janeiro e reforço das condições de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Já na quinta-feira (9), a tendência é de redução da instabilidade em São Paulo, enquanto as chuvas se intensificam no Espírito Santo.

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