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Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande

O pequeno, de apenas 21 dias, chegou ao Quartel do Comando-Geral sem respirar

05 abril 2026 - 17h11Brenda Assis

A rápida ação de policiais militares salvou a vida de um recém-nascido de apenas 21 dias na noite deste sábado (4), em Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a criança foi levada pela mãe até a guarda do Quartel do Comando-Geral após se engasgar com fórmula infantil e apresentar sinais aparentes de falta de respiração.

Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros. Graças a ação rápida, a equipe conseguiu reverter o quadro e restabelecer a respiração do bebê.

Ainda segundo a publicação, os militares destacaram que a ocorrência foi registrada na véspera da Páscoa, data que simboliza renovação e vida.

Participaram do atendimento o 1º sargento Rezende, o 3º sargento Cassimiro, o cabo Maksoud e o soldado da reserva remunerada Vincoleto.

A Polícia Militar ressaltou que a ação demonstra a importância do treinamento contínuo da tropa e reforça o compromisso da instituição com a segurança e a preservação da vida.

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