Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas

Ela estava bebendo no estabelecimento e não gostou quando a vítima pediu para se retirar

05 abril 2026 - 18h11Brenda Assis
Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / DivulgaçãoPolícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação  

Uma mulher de 42 anos foi presa após esfaquear a proprietária de um bar na noite deste sábado (4), em Sete Quedas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h, para ir até um estabelecimento localizado na região central da cidade. Ao chegar no local, a proprietária detalhou que a suspeita estava bebendo no local quando passou a se desentender com outra pessoa. Diante da situação, ela pediu para que a mulher deixasse o estabelecimento para evitar confusão.

Ainda conforme o relato, a mulher saiu do bar, mas retornou pouco tempo depois acompanhada de outras pessoas. Em seguida, ela teria atacado a proprietária com uma faca, desferindo um golpe na região do pescoço, causando um corte.

Quando os policiais chegaram, a suspeita foi encontrada caída no interior do estabelecimento, em estado de embriaguez, com dificuldade para se manter em pé e se comunicar. Ela também apresentava um ferimento no pé direito e inchaço no rosto, que, segundo afirmou, teriam sido provocados pela vítima.

A vítima e a suspeita foram encaminhadas ao hospital municipal para atendimento médico e, posteriormente, levadas à delegacia para registro da ocorrência.

À Polícia Civil, a dona do bar informou que o estabelecimento possui câmeras de segurança, mas que os equipamentos não estavam funcionando no momento do crime.

O caso foi então registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Foto: Divulgação/PM
Polícia
Suspeito ameaça mulher com revólver e tenta atropelar cunhado em São Gabriel do Oeste

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado