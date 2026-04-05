Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas

Uma mulher de 42 anos foi presa após esfaquear a proprietária de um bar na noite deste sábado (4), em Sete Quedas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h, para ir até um estabelecimento localizado na região central da cidade. Ao chegar no local, a proprietária detalhou que a suspeita estava bebendo no local quando passou a se desentender com outra pessoa. Diante da situação, ela pediu para que a mulher deixasse o estabelecimento para evitar confusão.

Ainda conforme o relato, a mulher saiu do bar, mas retornou pouco tempo depois acompanhada de outras pessoas. Em seguida, ela teria atacado a proprietária com uma faca, desferindo um golpe na região do pescoço, causando um corte.

Quando os policiais chegaram, a suspeita foi encontrada caída no interior do estabelecimento, em estado de embriaguez, com dificuldade para se manter em pé e se comunicar. Ela também apresentava um ferimento no pé direito e inchaço no rosto, que, segundo afirmou, teriam sido provocados pela vítima.

A vítima e a suspeita foram encaminhadas ao hospital municipal para atendimento médico e, posteriormente, levadas à delegacia para registro da ocorrência.

À Polícia Civil, a dona do bar informou que o estabelecimento possui câmeras de segurança, mas que os equipamentos não estavam funcionando no momento do crime.

O caso foi então registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil.

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