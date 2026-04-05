Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira

Um adolescente de 17 anos é apontado como principal suspeito de assassinar o próprio padrasto a tiros na tarde deste sábado (4), em uma residência localizada no assentamento San Francisco, no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero.

A vítima foi identificada como Pedro Rubén Merlo Alegre, de 37 anos. De acordo com informações do site Ponta Porã News, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo dentro de um dos cômodos da casa e morreu ainda no local.

Segundo o médico legista Lucas Riveros, o homem foi atingido por cinco tiros, sendo um deles no coração.

Após o crime, o adolescente fugiu em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado. Equipes policiais realizam buscas para tentar encontrá-lo.

Informações repassadas pela família indicam que o relacionamento entre o jovem e o padrasto era marcado por conflitos frequentes. A mãe do suspeito relatou às autoridades que os dois mantinham uma convivência difícil há bastante tempo.

Ainda conforme a família, o adolescente enfrenta problemas com dependência química e frequentemente precisava ser buscado em território brasileiro.

O caso segue sob investigação das autoridades paraguaias, que apuram as circunstâncias do crime e trabalham para localizar o suspeito.

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