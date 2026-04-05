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Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira

Roberto Junior participava de um almoço em família quando resolveu ir nadar e se afogou

05 abril 2026 - 15h51Brenda Assis

O jovem Roberto Junior Blanco Gonçalves, de 18 anos, morreu afogado na tarde deste sábado (4), em um rio localizado na zona rural de Aral Moreira, a 368 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Roberto estava em uma chácara da família, onde participava de um almoço com parentes. Após a refeição, ele decidiu ir até um rio próximo para tomar banho, acompanhado de um familiar.

Segundo relato de testemunhas, ao entrar na água, o jovem submergiu e não voltou à superfície. A pessoa que o acompanhava afirmou à polícia que não sabia nadar e, por isso, não conseguiu realizar o resgate imediato, retornando à sede da propriedade para pedir ajuda.

Familiares foram até o local e conseguiram retirar Roberto da água. Eles ainda tentaram reanimá-lo, mas o jovem não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

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