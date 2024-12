JD1TV: Exposição "A Ferro e Fogo" aborda sustentabilidade e lutas sociais

Até o dia 19 de fevereiro a exposição "A Ferro e Fogo" estará aberta ao público no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453, no Centro de Campo Grande.

A exposição, que integra o ciclo de três exposições promovidas pelo projeto Arte nas Estações, chega à Capital com uma proposta ousada e contemporânea: promover reflexões sobre sustentabilidade, preservação ambiental, lutas sociais e políticas por meio da arte.

A mostra estará aberta ao público e traz uma programação que inclui oficinas interativas e visitas mediadas.

"É uma exposição que nos conecta com o momento atual do Brasil e do mundo. Temos trabalhos que retratam o desmatamento, a política e acontecimentos como a Proclamação da República e a Guerra de Dom Pedro", explica Fábio Szwarcwald, diretor executivo do projeto.

