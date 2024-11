JD1TV: Exposição 'Entre o Céu e a Terra' aborda diversas religiões Brasil afora

Até o dia 7 de dezembro, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, será palco da exposição “Entre o Céu e a Terra”, parte do projeto “Arte nas Estações”, idealizado pelo diretor executivo do projeto, Fabio Szwarcwald, com curadoria de Ulisses Carrilho.

A exposição explora o universo das crenças e manifestações religiosas, e os mitos do folclore brasileiro. A mostra faz uma ponte entre o fato e a ficção, trazendo um olhar sobre as religiosidades populares.

A entrada é gratuita, aberta todos os dias das 9h às 18h. Às quintas, o horário é estendido até às 20h.

