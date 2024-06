JD1TV: Feriado tem missa na Praça do Rádio e 6º dia da 'Festa do Padroeiro'

Hoje (30), é o feriado de Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Durante o dia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus tem uma programação especial.

Por causa do frio, a missa da manhã foi cancelada, mas no período da tarde, o Padre Leandro convida a todos para a missa que será realizada na Praça do Rádio Clube, às 15h.

Em seguida, todos poderão ir até a paróquia para participarem da 'Festa do Padroeiro', onde terão comidas, brincadeiras, doces, bingo e outras atrações. A festa iniciou no dia 25 de maio e vai até 09 de junho, em prol da construção da nova igreja. O evento é aberto ao público.

