JD1TV: Integrantes do Le Cirque contam como é a rotina no circo

Le Cirque está em Campo Grande para a temporada de férias, com diversas atrações, comandado pela família Stevanovich. O JD1 foi até os bastidores do espetáculo, e conheceu dois membros da família, Ian e Emilian.

Eles contam que crescer no mundo circense tem seu glamour, como conhecer várias pessoas e inúmeras cidades, e até acabam aderindo ao sotaque desses locais. Ainda, são submetidos a diversas perguntas sobre como é a vida no circo.

Mas também tem o seu lado negativo, como a influência da vida agitada nos estudos. Os primos passaram por incontáveis escolas, mas souberam lidar. Tanto que Ian está cursando a faculdade de artes.

Ian é um dos palhaços da trupe, que usa o nome "Tony Tonelada", já Emilian é acrobata, integrante do globo da morte e um dos responsáveis pela estrutura do Le Cirque. Tanto que ele explica como acontece o processo de mudança de cidades.

