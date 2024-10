JD1TV: Mato Grosso do Sul completa 47 anos desde a divisão; conheça a história

Mato Grosso do Sul foi criado em 11 de outubro de 1977, de lá para cá se passaram 47 anos de história. E quem nos conta essa história é a Madalena Greco, que é historiadora.

Segundo ela, o desejo de dividir o então Mato Grosso começou ainda no Século XIX, mas o feito só foi realizado anos depois. E o grande personagem dessa divisão é Ernesto Geisel, autor do movimento final que resultou na separação.

Madalena também falou sobre detalhes importantes dessa história, como a bandeira do Estado, a relação com as fronteiras, as diferenças entre a população do norte do antigo Mato Grosso em comparação com a do sul, e a cultura sul-mato-grossense.

