JD1TV: Simone canta com Simaria após dois anos do fim da dupla

Após dois anos do fim da dupla, Simone Mendes e Simaria voltaram a cantar juntas em um palco e a aparição causou euforia nos fãs das duas cantoras. O momento surpreendeu todos os presentes que estavam no evento "Jorge e Mateus Único", na cidade de Goiânia, em Goiás.

Simaria estava afastada dos palcos desde 2022, quando foi anunciado o fim da dupla com a irmã. Simone estava seguindo com a carreira solo e era uma das atrações do evento.

Durante a participação surpresa no show da irmã, Simaria brincou com os fãs e até relembrou coreografias que fazia em turnê com a dupla.

Os nomes de Simone e Simaria foram parar no topo dos assuntos mais comentados das redes sociais depois da surpresa.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também