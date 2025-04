João Guilherme, filho de Leonardo, anuncia dupla com o pai

O cantor João Guilherme, filho do Leonardo, anunciou neste sábado (26), por meio de suas redes sociais, que fará dupla com o pai para o show de hoje em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e no show de terça-feira (29) em Ipatinga, em Minas Gerais.

Nos comentários, os internautas foram a loucura com o anúncio, com muitos comemorando esse dueto familiar inédito entre um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro e seu filho. “Dupla de Milhões”, disse uma internauta. “Duas lendas”, comentou outro.

João Guilherme, que também é ator, é o sexto filho do sertanejo, fruto do relacionamento com Naira Ávila. Leonardo também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe e Matheus Vargas.

Além das comemorações, os fãs também pedem que Leonardo faça mais duplas com seus demais filhos que seguiram o caminho musical.

