João Rock 2025 homenageia a black music e traz 36 atrações

A edição de 2025 do João Rock promete ser histórica ao homenagear a black music e trazer 36 atrações em quatro palcos.

O festival acontece no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, São Paulo, e contará com encontros inéditos, despedidas e uma grande celebração da música brasileira.

Entre os destaques do evento estão Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Cidade Negra, Seu Jorge e Zélia Duncan. A venda de ingressos para o público geral começa no dia 9 de fevereiro.

Palcos e atrações

Palco João Rock (principal)

Natiruts

Planet Hemp

BaianaSystem

Marcelo Falcão

Nando Reis

Barão Vermelho

Rael convida FBC e Rincon Sapiência

Cidade Negra

Maneva

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music

Seu Jorge

Sandra Sá

Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon

Baile do Simonal

Tony Tornado e Banda do Síndico

Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé

Palco Aquarela

Vanessa da Mata

Carol Biazin

Ana Cañas

Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska

Melly com participação especial de Sued Nunes

Palco Fortalecendo a Cena

Duquesa

Yunk Vino

Drik Barbosa convida Budah e Cristal

Kayblack

Cabelinho

Ingressos e setores

A venda de ingressos para o público geral começa no dia 9 de fevereiro, e os ingressos estarão disponíveis no site oficial do João Rock e na loja oficial no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Os setores disponíveis no evento são:

Pista

Pista Premium

Camarote Lagunitas

Camarote João Rock

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também