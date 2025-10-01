Longa sul-mato-grossense vence prêmio em festival

O cinema sul-mato-grossense comemora uma conquista inédita com o longa-metragem “Enigmas no Rolê”, que recebeu o Prêmio do Júri no 3º Bonito CineSur e foi selecionado para a 8ª Mostra SESC de Cinema.

A produção será exibida em diversas unidades do SESC no Brasil.

Realizado em agosto, o Bonito CineSur destacou o longa pela originalidade ao unir aventura, humor e drama em uma narrativa voltada ao público infantojuvenil.

Para o júri, a obra se sobressaiu ao valorizar o olhar criativo da juventude brasileira.

Estreia nacional

Selecionado entre centenas de produções inscritas, “Enigmas no Rolê” fez sua estreia nacional em 24 de setembro, em Vitória (ES), durante sessão especial da Mostra SESC de Cinema, que contou com a presença do diretor Ulísver Silva.

A partir daí, o filme passou a integrar a programação que percorre diferentes estados.

Exibição em Campo Grande

No próximo sábado (4), às 16h, o público campo-grandense poderá assistir ao longa no SESC Teatro Prosa, em Campo Grande. A sessão terá entrada gratuita, mas exige retirada de convite antecipado pelo Sympla.

Sobre o filme

Com linguagem leve e dinâmica, a trama acompanha o jovem professor Andread, que desafia os sobrinhos adolescentes Edinho e Eduarda a resolver cinco enigmas lógicos.

O prêmio prometido é um ingresso para o show de rap mais aguardado dos últimos anos. A narrativa lúdica estimula o aprendizado, reforça valores sociais e promove reflexões sobre amizade, coragem e descobertas pessoais.

Serviço

Exibição do filme: “Enigmas no Rolê” – 8ª Mostra SESC de Cinema

Data: 4 de outubro de 2025 (sábado), às 16h

Local: SESC Teatro Prosa – Campo Grande/MS

Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite pelo Sympla

