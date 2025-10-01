Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Longa sul-mato-grossense vence prêmio em festival

"Enigmas no Rolê" entra na Mostra SESC de Cinema e será exibido em Campo Grande, no dia 4 de outubro

01 outubro 2025 - 14h40Carla Andréa
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

O cinema sul-mato-grossense comemora uma conquista inédita com o longa-metragem “Enigmas no Rolê”, que recebeu o Prêmio do Júri no 3º Bonito CineSur e foi selecionado para a 8ª Mostra SESC de Cinema.

A produção será exibida em diversas unidades do SESC no Brasil. 

Realizado em agosto, o Bonito CineSur destacou o longa pela originalidade ao unir aventura, humor e drama em uma narrativa voltada ao público infantojuvenil.

Para o júri, a obra se sobressaiu ao valorizar o olhar criativo da juventude brasileira.

Estreia nacional

Selecionado entre centenas de produções inscritas, “Enigmas no Rolê” fez sua estreia nacional em 24 de setembro, em Vitória (ES), durante sessão especial da Mostra SESC de Cinema, que contou com a presença do diretor Ulísver Silva.

A partir daí, o filme passou a integrar a programação que percorre diferentes estados.

Exibição em Campo Grande

No próximo sábado (4), às 16h, o público campo-grandense poderá assistir ao longa no SESC Teatro Prosa, em Campo Grande. A sessão terá entrada gratuita, mas exige retirada de convite antecipado pelo Sympla.

Sobre o filme

Com linguagem leve e dinâmica, a trama acompanha o jovem professor Andread, que desafia os sobrinhos adolescentes Edinho e Eduarda a resolver cinco enigmas lógicos.

O prêmio prometido é um ingresso para o show de rap mais aguardado dos últimos anos. A narrativa lúdica estimula o aprendizado, reforça valores sociais e promove reflexões sobre amizade, coragem e descobertas pessoais.

Serviço
Exibição do filme: “Enigmas no Rolê” – 8ª Mostra SESC de Cinema
Data: 4 de outubro de 2025 (sábado), às 16h
Local: SESC Teatro Prosa – Campo Grande/MS
Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite pelo Sympla

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Michel Teló
Cultura
Michel Teló canta no MS ao Vivo neste mês de outubro
O Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileiras
Cultura
Espetáculo infantil leva cultura popular brasileira às escolas públicas de Campo Grande
Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Cultura
Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Cultura
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Encontro acontece no Teatro Glauce Rocha
Cultura
Festival de Música Clássica reúne artistas nacionais e internacionais na Capital
Publicação foi postada no Instagram
Cultura
Leo Lins desafia campo-grandenses a criarem piadas sobre a cidade e galera não perdoa
Projeto do parque
Cultura
Campo Grande abre licitação para construção do Parque Turístico do Céuzinho
Evento acontece no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
Cultura
Academia de Letras recebe Geraldo Carneiro para uma noite de reflexão e literatura
O curso é voltado para artistas que já atuam na área
Cultura
Inscrições abertas para curso gratuito de Portagem e Acrobacia Coletiva

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul