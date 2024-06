MS ao Vivo: Zeca Baleiro e Chico César fazem show gratuito neste domingo na Capital

A próxima edição do 'MS ao Vivo' acontecerá neste domingo (9), no Parque das Nações Indígenas, e desta vez a atração será Zeca Baleiro e Chico César, apresentando seu novo álbum 'Ao Arrepio da Lei'. A abertura ficará por conta de Jerry Espíndola, com o show 40 Tons, a partir das 17h. A entrada é gratuita!

Chico César e Zeca Baleiro

Uma nova safra de mais de 20 canções marcou a retomada da parceria inaugurada há 32 anos por Chico César e Zeca Baleiro. "Ao Arrepio da Lei" é o nome do álbum que os artistas lançaram em março deste ano. Eles iniciaram uma turnê em algumas das principais cidades e capitais do País. No repertório do show, as novas canções e sucessos de ambos, algumas mais quentes, outras mais reflexivas.

Jerry Espíndola

O show 40 Tons de Jerry reflete as quatro décadas de atuação do cantor e compositor Campo-grandense.

Com 12 álbuns lançados e mais de 140 músicas gravadas por ele e vários artistas conhecidos nacionalmente, como Ney Matogrosso, Paulinho Moska e Zélia Ducan, Jerry sintetiza no espetáculo o melhor de sua trajetória que vem desde a década de 1980, quando Jerry participa da cena do rock brasileiro como vocalista da banda Incontroláveis.

No repertório, canções pop, a polca-rock e músicas que refletem toda a extensa influência musical de Jerry Espíndola, da música fronteiriça ao rock.

