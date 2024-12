Peças a partir de R$ 2: 'Desapega CG' reúne mais de 100 brechós neste sábado (14)

A 8ª edição do 'Desapega CG' acontece neste sábado (14), no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. O evento que se consolidou como o maior de desapego da cidade, acontecerá das 8h às 16h, e contará com mais de 100 expositores. As peças são a partir de R$ 2.

Na feira haverá uma grande variedade de produtos a preços acessíveis, como roupas, calçados, acessórios, livros, itens de decoração, plantinhas e muito mais.

O evento é organizado pelo Coletivo de Brechós, que visa promover o consumo consciente e a economia circular, incentivando a reutilização de itens e contribuindo para a sustentabilidade.

A 8ª edição promete ser uma excelente oportunidade para os campo-grandenses encontrarem looks exclusivos para o final de ano r comprar presentes especiais.

Serviço

8ª edição do 'Desapega CG';

Sábado (14);

Das 8h às 16h;

Parque Ayrton Senna;

Entrada é gratuita.

