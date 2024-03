Por questões de saúde, show de Margareth Menezes é cancelado na Capital

Principal atração confirmada do MS ao Vivo que acontece neste domingo (10), no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, a ministra da Cultura do Brasil e cantora Margareth Menezes teve sua participação adiada.

Conforme nota, por motivos de saúde a cantora Margareth Menezes, teve que cancelar sua viajem e não poderá comparecer, "por recomendação médica". "A artista deverá ficar em repouso por alguns dias, cancelando assim toda sua agenda de apresentações."

O MS ao Vivo no Parque das Nações Indígenas, continua garantido a partir das 17h30 com apresentação do projeto em homenagem ao mês das mulheres, o Elllas, que contará com a presença da cantora sul-mato-grossense, Tetê Espíndola, que será homenageada por seu aniversário de 70 anos, a ser comemorado no dia 11 de março.

Ainda de acordo com o Sesc-MS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Cultura, o show da cantora Margareth Menezes será remarcado em breve.

