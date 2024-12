Professor vítima de latrocínio será homenageado em estreia de documentário na Capital

Estreia nesta quarta-feira (18), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, o documentário "Onde Você Estava?", dirigido pelo cineasta e professor Roberto Figueiredo, de 68 anos, vítima de um latrocínio na madrugada de sexta-feira (13), na própria residência, no Alto São Francisco, em Campo Grande.

A nota divulgada pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) aponta que a estreia foi mantida para essa data por ganhar um significado especial após o caso, que envolveu um adolescente, de 17 anos, apontado como autor do latrocínio.

Beto, como era conhecido, tinha o desejo de lançar o documentário ainda neste ano, pois coincidia com os 45 anos da instalação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1979, conforme a explicação da pró-reitora de Graduação e Extensão da UCDB, Rubia Renata Marques

O documentário reúne depoimentos de historiadores, jornalistas, artistas e comerciantes que vivenciaram os acontecimentos que marcaram a divisão de Mato Grosso em 1977 e a instalação de Mato Grosso do Sul dois anos depois. A obra reflete sobre a identidade cultural do estado e os impactos da mudança histórica sob diferentes perspectivas.

Em entrevista concedida no último dia 11, durante a divulgação do lançamento, Roberto Figueiredo compartilhou sua motivação pessoal para criar o documentário. “Sempre quis entender os sentimentos da população na época da instalação de Mato Grosso do Sul. Eu, por exemplo, morava em Três Lagoas e fazia faculdade, e tudo isso parecia muito distante. Fomos pegos de surpresa, principalmente nós do interior, que não sabíamos nada sobre o movimento separatista ou a lei assinada em 1977. Em 1979, a instalação oficial nos surpreendeu ainda mais. Essa dúvida sempre permaneceu: de onde surgiu essa ideia que se concretizou naquele momento?”, explicou o diretor, ainda

O filme apresenta uma coleção de olhares sobre esse marco histórico, construída a partir de dez entrevistas realizadas com personalidades como Lenilde Ramos, Américo Calheiros, Marília Leite, Yara Penteado, Humberto Espíndola, Jonir Figueiredo, Gelásio Roque, Marisa Machado, Fausto Brites e Douglas Alves Silva. Cada depoimento traz uma perspectiva única, compondo um registro histórico que transcende o simples relato dos fatos.

A exibição do documentário se transforma em um tributo à trajetória de Roberto Figueiredo, que dedicou sua vida à educação e à preservação da memória cultural de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Lançamento do documentário “Onde Você Estava?”

Data: 18 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian – Campo Grande

