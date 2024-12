'Frio e sem remorso', adolescente detalhou assassinato de professor durante depoimento

Um adolescente de 17 anos, e um homem de 22, foram detidos por causa da morte do professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Altos do São Francisco, em Campo Grande. O menor de idade é o autor do latrocínio.

Em interrogatório, ele confirmou que foi o autor do crime, e ainda revelou que tinha um relacionamento amoroso com a vítima.

Em coletiva, a delegada Daniella Kades disse que o acusado estava há cerca de cinco meses se relacionando com Roberto Figueiredo. E na noite do crime, foi até o local "como sempre costumava fazer".

Mas após o acusado pedir R$ 200 para comprar drogas, uma discussão começou, seguida de uma briga física. Com isso, o adolescente quebrou um copo de vidro na cabeça de Roberto, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, um na mão, um na perna, e o no pescoço, que teria o matado.

Após o falecimento da vítima, o adolescente, então, decidiu roubar os itens de mais valor que havia na casa, como notebook e televisão. Em seguida, deixou o local do crime e encontrou com o outro indivíduo, e começaram a gastar o dinheiro do professor, usando o carro dele.

O outro suspeito que foi apreendido teria tirado a placa do veículo.

Segundo a delegada, não há conversas entre os dois nos celulares. As imagens da câmera de segurança do local do crime comprovam a versão dada pelo adolescente.

"Ele chega, a vítima abre o portão, abre a porta, eles entram, depois de uma hora, uma hora e meia, aparece já ele alvoroçado, catando algumas coisas e levando pro carro da vítima, aí ele percebe a câmera, vira a câmera", disse a delegada. O crime não foi premeditado.

Nesta tarde, o adolescente ainda estava sob efeito de drogas, mas conseguiu detalhar os fatos. Ele já tinha passagens pela polícia, assim como o outro envolvido. Agora, o menor responderá pelo crime de latrocínio.

Um homem, de 22 anos, foi preso por estar com o Jeep Renegade da vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, as equipes estavam fazendo patrulhamento pela Rua da Divisão, próximo a rua Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, quando visualizou o veículo ocupado por um homem.

Quando questionado sobre a procedência Renegade, ele disse ter pego o carro com um rapaz, sendo que passaram algumas horas bebendo e andando pela cidade juntos. Durante a ‘confraternização’, o menor contou que havia matado um homem e ‘se dado bem financeiramente’, uma vez que havia ficado com o automóvel, cartões de crédito e notebook da vítima.

Os dois usaram os cartões de Roberto para consumir mais bebidas alcoólicas. Além deles dois, uma terceira pessoas estaria junto, mas até o momento ele não foi localizado.

Em diligências continuadas, as equipes do Choque conseguiram chegar até o autor do homicídio, que estava escondido no bairro Caiobá. Ao ser encontrado, ele confessou a autoria do crime.

