Programação antecipada do FIB deve garantir mais turistas em Bonito

A expectativa do trade turístico para o período do Festival de Inverno de Bonito (Fib) é: Bonito deverá ter um agosto com ocupação hoteleira de 100% e maior presença de visitantes de Mato Grosso do Sul.

O Fib acontecerá entre os dias 21 e 25 de agosto, e chega a sua 23ª edição. O aumento em número de visitantes em relação ao mesmo período de anos anteriores foi previsto pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Funtur), Bruno Wendling, por ocasião do lançamento do festival em Campo Grande, no dia 29 de julho.

“Começamos a atrair agora o público nacional com a antecedência da divulgação das atrações. Com certeza, esse turista vai ficar um tempo maior do que o próprio sul-mato-grossense e consumir mais passeios”, disse.

Com a divulgação da programação quase um mês antes do festival, as agências de turismo já registram grande procura por pacotes para o período de 21 a 25 por turistas de outras regiões do país.

“Estimamos um aumento de 25% nas consultas e reservas para início do mês, em relação ao ano passado, para pacotes incluindo hospedaria e balneários. O pessoal do Estado, já é uma característica, fecha o passeio em cima da hora”, informa Luana Beatriz, gerente da agência Ygarapé.

Em 2023, o Fib também proporcionou lotação completa na rede hoteleira e mais de 60% do público visitante foi do Estado.

O maior público visitante deverá ser mantido pelos sul-mato-grossenses, principalmente de Campo Grande, por causa do feriado do dia 26 de agosto, data de comemoração ao aniversário da Capital.

O festival

Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o Fib deverá atrair um público estimado em 120 mil pessoas nos cinco dias de atividades, com 150 atrações gratuitas e ações transversais para entreter a família com arte e cultura (teatro, arte circense, literatura, economia criativa, danças). Serão 15 horas diárias de programação, incluindo os shows com Alexandre Pires, Concerto Gaya (Portugal), Zé Ramalho, Olodum, Sandra de Sá e a dupla Teodoro e Sampaio.

