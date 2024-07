Projeto 'Afrogueto' acontece neste domingo na Capital

Com o objetivo de fomentar a cena artística e a cultura afro-urbana na Capital, acontece no próximo domingo (14), das 15h às 22h, o evento ´Afrogueto - Eu Vim Para Celebrar´, no Parque Ayrton Senna.

O projeto ‘Afrogueto’ surgiu de uma produção independente de LadyAfroo, DJ campo-grandense independente que, em 2021, em um contexto pós-pandemia e com o intuito de unir e empoderar pessoas pretas, realizou a primeira edição do evento.

Dando apoio, suporte e visibilidade a novos artistas, valorizando a cultura black com elementos afrocentrados como moda, cultura ballroom, exposições, música, dança e conhecimento através de suas plataformas, o projeto já teve mais de 10 edições desde sua criação.

Nesta edição, o evento contará com shows de Poka Pala e Lucy, apresentações das Djs Gabis, Afroqueer LadyAfroo, performances de Kiunna e Sabrina Lima e, exposições por Coletivo Enegrecer.

O ‘Afrogueto’, realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e Prefeitura Municipal da Capital, contará com entrada gratuita para os interessados, além de intérpretes de libras para acessibilidade cultural.

Para mais informações, os interessados podem estar acessando o Instagram oficial do projeto ‘Afrogueto’.

