Quem você quer? Público pode votar nas atrações do 'MS ao Vivo 2025'

Para não correr o risco do público não gostar de alguma atração confirmada no 'MS Ao Vivo 2025', uma votação vai ajudar a definir quem vem fazer show na Cidade Morena. A enquete está disponível no site MS Cultural, e a primeira já está no ar para os Campo-grandenses opinarem: Barão Vermelho, Liniker ou Zeca Pagodinho? Você pode ajudar a decidir!

De acordo com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), as enquete ocorrerão semanalmente, até o final de janeiro do ano que vem. A previsão é que os nomes dos artistas sejam definidos já em fevereiro, após a contagem dos votos.

Vale ressaltar que o cronograma de shows será definido de acordo com a disponibilidade de agenda dos artistas escolhidos pelo público.

Para votar, basta acessar o site 'MS Cultural' até o final da página.

