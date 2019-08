Reviva Cultura levará desfile, música, dança e teatro para a nova 14 de julho

Reunindo economia criativa, música, teatro, gastronomia e moda, o Reviva Cultura será realizado neste sábado (31), das 9h às 19h, na nova 14 de julho, espaço que tende a ser um dos pontos mais charmosos e atrativos de Campo Grande. O evento acontecerá entre as ruas Dom Aquino e Marechal Rondon e, segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, é uma reconceituação da área como shopping a céu aberto, com potencial para estender horário de atendimento e ocupação do espaço pela classe artística.

Esse tipo de projeto acontece aos domingos na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Calle Florida de Buenos Aires. “Queremos mostrar para a população, para os artistas e para os comerciantes, que o Reviva Campo Grande vai permitir que uma nova fase se inicie, com potencial para um novo olhar da rua como ponto turístico. Queremos que as pessoas vivenciem o andar pelas calçadas, o entretenimento, o lazer, tudo num mix inovador”, pontua a secretária.

Serão 10 horas de programação, começando às 9h com apresentações musicais, exposições artísticas, intervenções e dança, ações promovidas em conjunto com artistas independentes, como o DJ e produtor cultural Pablo Pacheco. Os desfiles são promovidos em parceria com mais de 40 lojistas da região, que encararam o desafio e viram no Reviva Cultura uma grande oportunidade de aproximação com os clientes e público.

Quem assume a direção artística é o stylist e editor de moda, Luiz Gugliatto, por meio do Sebrae MS. A coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin, reforça que o evento quer despertar no cidadão o sentimento de pertencimento, que cada um se sinta parte do Centro. "Com a requalificação da via, teremos um espaço mais confortável, bonito e acessível, perfeito para as famílias, para as compras e para um passeio tranquilo. Aliando isso ao lazer e a cultura, fica ainda melhor".

O diretor de operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro, vê no entretenimento a saída para os espaços comerciais. “As ações que unem Economia Criativa e lazer dão um novo ar, assim, acreditamos que a reforma física vai seguir uma reforma de conceito de lugar. Esperamos que a população de Campo Grande receba de forma diferente a cidade após a finalização da obra”.

O Reviva Cultura conta com atrações complementares na Praça Ary Coelho e com a presença dos confeiteiros itinerantes Kéik Tortinhas e Bruna Souza, além dos desenhistas Gabriel Brito e Rogério Veranis, que estarão na rua 14 de Julho.

O evento é um projeto da Prefeitura Municipal, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com o Sebrae e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apoio da Fundação de Cultura do Governo do Estado.

Confira a programação completa da rua 14 de Julho:

9h às 12h – Música: - Rafael Sousa; Leonardo de Castro; JP Hokama; Dj Pablo Pacheco; Édipo Ortiz; Terraàvista; Leonardo Andreu (Castelo); LauemSaturno; DJ Giih Almeida; Karol Magalhães; T404; DJ Christopher Richard; Augustø Galen; Kzulo; Rhaysla Andrade; Raphael Vital; Paulo Caballero; Max Allbann; Beca Rodrigues; Duo VOZ; Aleff Vasques; Daniela de Oliveira; DJ Leonardo Subtil; Eloá.

12h às 13h - Dança: Movimento de Rua; Conexão Urbana; Daniel Andrade; Cia Shamsa; X- Muv; Rede Solidária.

14h às 19h :

14h – Projeto Emília Musical e Palhaço Bobolito;

15h – Peça “História de Todas as Cores”;

A partir das 16h – Desfile artístico e conceitual; show do grupo El Trio (jazz);

No pôr do sol – Desfile conceito final; show da Banda Naip (pop/rock).

