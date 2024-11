Sabadou! Veja o que fazer em Campo Grande hoje (16)

Mais um dia do 'feriadão prolongado'. Tá parado em casa? O JD1 te mostra o têm para fazer em Campo Grande neste sábado (16).

Manoel de Barros - Evento em todo o fim de semana celebra a vida de Manoel de Barros, que morreu há dez anos. Sábado tem roda de conversa “A presença de Manoel de Barros na literatura contemporânea em MS”, com Wellington Furtado Ramos e Karina Vicelli. Começa às 18h, na Rua 13 de Junho, 2392. Entrada é gratuita.

Hámor no Sesc – Leitura Integral da obra “Kramp”, de Maria Jose Ferrada. O evento promete uma tarde de imersão literária. (Classificação Livre). A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita.

Fraternidade Sem Fronteiras 15 anos - Evento beneficente para celebrar o aniversário da organização filantrópica, com uma programação extensa com diversos palestrantes e apresentações musicais com a Orquestra Fraternidade sem Fronteiras. Será das 8h às 20h, na Igreja Tabernáculo da Glória. Entrada: doações a partir de R$ 5, pelo site. O valor será 100% revertido para a Clínica da Alma.

Caminhos do Tango - O Festival chega à 4ª edição com homenagem a Manoel de Barros. A programação começa na quinta-feira e se estende até domingo (17). Dirigido por Camilla Marques e coreografado por Rafael Bittencourt, o espetáculo passeia por várias épocas e fases do tango. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada: ingressos gratuitos pelo site.

Festival do Japão - O evento promete ser o maior encontro da Cultura Japonesa em Mato Grosso do Sul. Os alimentos coletados na entrada serão doados para ações sociais. O Festival começa na sexta-feira e se estende até domingo (17). Será das 11h às 22h, no Bosque Expo. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Mega Park - O parque de diversões têm atrações como montanha-russa com loop, Evolution, Kamikaze, Barco Viking e Roda Gigante e outras. A partir das 19h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos antecipados a partir de R$ 50, pelo site.

Gloob Space Jump - Com 3 mil metros quadrados, este é o maior parque inflável da América Latina. A atração conta com paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula e espaço baby. Para os adultos, tem o Cantinho do Papai, com lounge, praça de alimentação e chopp. Será das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 49,90.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também