Selvíria receberá o Projeto Cine Petrobras gratuito

Andando por todo o Brasil, o projeto Cine Petrobras desembarca em Selvíria nesta segunda e terça-feira (14 e 15/10). O veículo vai estacionar na Avenida João Selvírio de Souza, em frente ao CRAS, com todas as sessões abertas ao público: 13h, 14h30, 16h, 18h e 20h.

Devido às vagas limitadas, os interessados em participar do projeto devem ir até a carreta cinema no dia do evento, para garantir a retirada de seus ingressos, com direito a pipoca e refrigerante gratuitamente.

Depois, a carreta segue rumo a São Paulo e Paraná. Na primeira etapa do circuito nacional, o cinema itinerante desembarca em 17 cidades. Ao todo, serão 450 sessões gratuitas para a população em 45 municípios do país.



Infraestruturs

A carreta se expande e recebe, confortavelmente, 91 pessoas com poltronas inclináveis e confortáveis; ar-condicionado; sistema digital de som e imagem; dois banheiros; guichê de distribuição de pipoca e refrigerante; e iluminação de segurança. Toda essa tecnologia é patenteada e exclusiva, com certificação de segurança aprovada por órgãos internacionais.

Os recursos de acessibilidade incluem espaço para cadeirantes e rampa de acesso. Já a programação com janela de libras e legendagem descritiva está disponível mediante solicitação prévia.

“Petrobras é uma grande incentivadora do desenvolvimento do país em suas diferentes manifestações e iniciativas. Investimos em muitas formas de energia, e a Cultura é uma delas. A empresa tem orgulho de valorizar a cultura brasileira, apoiando a sua diversidade, que faz nosso país ser tão único. Para a Petrobras, é motivo de grande satisfação poder patrocinar e dar nome a este projeto que leva o cinema com qualidade e tecnologia a tantas cidades”, destaca Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínio da Petrobras.

